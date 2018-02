Israël ordonne aux migrants africains en situation irrégulière de partir - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Israël ordonne aux migrants africains en situation irrégulière de partir Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Migrants sénégalais

Tweet

Les autorités israéliennes ont commencé dimanche à distribuer des lettres à des milliers de migrants africains en situation irrégulière, leur ordonnant de partir d'ici la fin du mois de mars sous peine d'être emprisonnés, selon une porte-parole du service de l'Immigration.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé début janvier la mise en place d’un plan de départ d’environ 38 000 immigrés clandestins, principalement des Érythréens et des Soudanais.

Uniquement les hommes



Selon ce plan controversé, le gouvernement leur propose de partir « volontairement » avec un pécule de 3.500 dollars (2.800 euros) d’ici fin mars sous peine d’être arrêtés et détenus jusqu’à ce qu’ils acceptent de quitter le pays.



Pour l’instant les lettres n’ont été adressées qu’à des hommes seuls, selon des responsables.



Le ministère de l’Intérieur a assuré que les mineurs, les femmes et les parents de mineurs ne seront pas concernés par le plan du gouvernement. Selon les chiffres de l’Autorité et de l’Emigration du ministère de l’Intérieur, 4.000 enfants sont également en situation irrégulière en plus des 38.000 adultes.



Le quotidien israélien Haaretz a affirmé de son côté « que toute personne reconnue victime de trafic de personne ou d’esclavage » serait aussi exemptée pour le moment, estimant qu’entre 15.000 à 20.000 sont concernés par un départ à court terme.