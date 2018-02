Sénégal : Légère baisse du prix du kg de maïs séché en décembre 2017 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : Légère baisse du prix du kg de maïs séché en décembre 2017 Publié le lundi 5 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par dr

Le maïs orange donne de la vitamine A, selon une étude

Tweet

Le prix du kilogramme de maïs séché au Sénégal a connu une baisse de 0,6% en décembre 2017 comparé à son niveau de novembre 2017, a appris APA auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).







Cette denrée s’est échangée sur le marché local à 266 FCFA contre 267 FCFA en novembre 2017, soit une baisse de 1 FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0016 dollar).



Sur le marché international, les conditions météorologiques défavorables en Argentine ont pesé sur les cours du maïs en décembre 2017. En variation mensuelle, celui du maïs argentin a enregistré 4% de hausse. Sur l’année 2017, il a néanmoins reculé de 9,3% par rapport à 2016.



Selon les prévisions de janvier 2018 du département américain de l’agriculture (USDA), la production mondiale de maïs est attendue à 1044,7 millions de tonnes pour la campagne 2017- 2018, soit des baisses respectives de 0,02% et 2,9% par rapport aux prévisions du mois précédent et aux estimations de la campagne 2016-2017.



Concernant la consommation mondiale de maïs, estimée à 1066,7 millions de tonnes, elle reculerait de 0,1% par rapport aux prévisions de décembre 2017.



Par contre, elle enregistrerait une augmentation de 0,4% comparativement à la précédente campagne.



MS/of/APA