CHAN-2018 : Le Maroc remporte le sacre Publié le lundi 5 fevrier 2018

CHAN-2018 : Le Maroc remporte le sacre

La sélection marocaine de football des joueurs locaux a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CHAN-2018) en écrasant son homologue du Nigeria (4-0) en finale de cette compétition continentale, disputée dimanche soir à Casablanca.







Cette finale, présidée par le prince héritier Moulay El Hassan, restera manifestement dans les annales du football marocain. D’autant plus que nombre de records ont été battus durant ce tournoi, dont celui du meilleur buteur, d'Ayoub El Kaabi (9 buts).



Devant un public nombreux (40.000 spectateurs), les Lions de l’Atlas ont gagné avec l’art et la manière. Vers la fin de la première période, le joueur du Raja de Casablanca a ouvert le score, libérant ses coéquipiers d’une grande pression.



De retour des vestiaires, Walid El Karti a doublé la mise pour le Maroc à la 62ème minute avant que Hadraf ne revienne à la charge, une minute après, pour inscrire le troisième but.



A la 72ème minute, le buteur de la compétition, Ayoub El Kaâbi, marque le 4ème but des Locaux, confirmant, par la même occasion, son statut de grand joueur.



C'est la première fois de leur histoire que les Marocains gagnent cette épreuve réservée aux joueurs locaux. La prochaine édition aura lieu en Ethiopie







