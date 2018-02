Sénégal : VINCI Energies décroche un contrat de 129 millions d’euros pour renforcer le réseau électrique - adakar.com

Sénégal : VINCI Energies décroche un contrat de 129 millions d'euros pour renforcer le réseau électrique Publié le dimanche 4 fevrier 2018

© Autre presse par DR

Une centrale électrique

VINCI Energies, via sa marque Omexom dédiée à la transition énergétique, a remporté un important contrat de 197 millions d’euros, soit 129,2 milliards FCFA, avec la SENELEC, la société d’électricité du Sénégal.



Le contrat qui vise à renforcer la fiabilité du réseau électrique sénégalais, à travers l’accroissement des sources d’alimentation, la sécurisation du réseau de distribution et le renforcement des infrastructures électriques. Il porte « sur l’installation de cinq postes électriques très haute tension, près de 200 km de lignes électriques très haute tension aériennes et souterraines, plus de 100 postes de distribution d’électricité dans diverses localités du pays et d’un dispatching régional » détaille l’entreprise dans un communiqué ce 2 février.



Financés par un pool bancaire de prêteurs sénégalais et français, les travaux vont impacter plusieurs localités dont le centre ville de Dakar, le pôle urbain de Diamniadio ainsi que les villes de Diass, Thiès, Kounoune, Tobène et Tambacounda.



Il faut dire que VINCI Energies multiplie les projets au Sénégal. En novembre dernier, la société a été retenue pour la réalisation de huit centrales voltaïques d’une puissance totale de 17 MW et elle réalise actuellement la centrale solaire de Kahone d’une capacité de 21 MW.



Dans le cadre de ce contrat, les travaux sont prévus pour durer 36 mois.