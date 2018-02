Me Omar Youm réitère l’engagement du gouvernement à bitumer la route kaffrine-ganda en 2018 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Me Omar Youm réitère l’engagement du gouvernement à bitumer la route kaffrine-ganda en 2018 Publié le dimanche 4 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par DR

Macky Sall visite les travaux de l`autoroute Ila Touba

Touba, le 3 novembre 2017 - Le président de la République Macky Sall a effectué une visite de terrain au chantier de l`autoroute Ila Touba. Il a annoncé aux autorités religieuses de Touba la livraison de l`ouvrage en 2018. Tweet

Kaffrine - Me Omar Youm, directeur de cabinet du président de la République, a assuré que la route Kaffrine-Ganda sera bitumée en 2018, conformément aux engagements du gouvernement.



"Il y a beaucoup d’engagements qui ont été pris lors du conseil interministériel tenu à Kaffrine. Et, pour l’essentiel, plus de 60% des engagements souscrits à la suite du conseil des ministres décentralisé, en avril 2015, ont été donc exécutés, à Kaffrine’’, a-t-il affirmé.



’’Il reste une très grosse doléance à savoir la route Ganda-Kaffrine. Et cette route sera mise en œuvre en 2018", a assuré Me Omar Youm., samedi à Kaffrine, où il était venu présider la finale d’un tournoi de football doté de la coupe du conseil départemental.



Le directeur de cabinet du président de la République a reconnu un ’’retard dans la mise en œuvre de ce projet. Mais, nous pensons que tous les obstacles seront surmontés pour permettre aux populations de Kaffrine et de Ganda de bénéficier de cette route qui est une très vieille doléance (...)’’ des populations locales, a-t-il ajouté en présence du préfet de Kaffrine,



Me Youm a par ailleurs annoncé, sans citer de date précise, que le Projet de modernisation des villes (PROMOVILLES), dédié aux communes secondaires, va très prochainement arriver à Kaffrine, en vue d’accompagner le processus de modernisation de la capitale du Ndoucoumane.



Le président du conseil département de Kaffrine, Adama Diouf, a lui salué l’engagement du gouvernement à bitumer l’axe Kaffrine-Ganda, "une vielle doléance" des populations locales.



MNF/BK