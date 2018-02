L’exploitation et la maintenance du TER confiées à la SNCF - adakar.com

L'exploitation et la maintenance du TER confiées à la SNCF Publié le dimanche 4 fevrier 2018

C'est désormais officiel, la maintenance du Train express régional (TER) revient encore aux Français. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et la secrétaire général de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Stéphane Volant ont paraphé le contrat hier.



Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et Stéphane Volant ont signé le contrat présenté sous forme d'avenant portant préparation de l'exploitation et de la maintenance du projet Train express régional (TER) et création d'un centre de formation dédié à la mobilité urbaine.



Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a souligné que l'exploitation et la maintenance du Train express régional (TER) ont été confiées au groupement Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)/RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens).



La cérémonie s'est tenue en présence de la Secrétaire d'État française auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Mme Delphine Geny Stephann, et du Directeur général de l'Apix, Mountaga Sy. Le ministre des Transports terrestre a saisi l'occasion pour rappeler l'importance du projet de TER dont les travaux ont beaucoup avancé.



À l'en croire, avec le TER, c'est le système de transport et le visage de l'agglomération de Dakar qui vont connaître un changement. Il annonce également le projet de Bus rapid transit (Brt), et des bus de rabattement qui vont permettre de descendre du TER pour reprendre le Brt ou inversement.