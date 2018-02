Michaëlle Jean répond à Trump : "C’est une attitude ordurière" - adakar.com

Michaëlle Jean répond à Trump : "C'est une attitude ordurière" Publié le dimanche 4 fevrier 2018

Conférence de presse de clôture du XVe Sommet de la Francophonie

Dakar, le 30 Novembre 2014 - Le XVe Sommet de la Francophonie a pris fin, à Dakar, avec le choix de Michaëlle Jean comme Secrétaire Général de la Francophonie. L`ancienne Gouverneure du Canada succède à Abdou Diouf qui a passé 12 années à la tête de l`Organisation Internationale de la Francophonie. Photo: Michaëlle Jean, nouveau Secrétaire Général de la Francophonie Tweet

Réponse du berger à la bergère. Michaëlle Jean, secrétaire général de la francophonie et native de Haïti, attaque frontalement Donald Trump, le président Américain, qui a traité "de pays de merde Haïti et certains pays Africains". "Sans ces pays africains, les Usa n'existeraient pas", réplique Michaëlle Jean, comme pour montrer au locataire de la maison blanche que sans le commerce triangulaire, les États-Unis ne seraient à ce stade de développement.



Très en colère, elle poursuit "c'est une attitude ordurière. C'était offensant à la face de l'humanité. On ne peut qualifier des " pays de merde ", on ne peut insulter des peuples qui résistent chaque jour, qui se battent pour sortir de cette situation difficile. Si des hommes et des femmes n'avaient pas été arrachés à leur terre pour aller aux Amériques, on n'en serait pas à ce stade", peste-t-elle devant le Grand Jury de la Rfm de ce dimanche.



Rappelons qu'après cette déclaration qui a suscité la colère de présidents de pays Africains, d'intellectuels du monde noir, le président Américain a envoyé une lettre aux chefs d'États africains pour s'excuser. Mais la native de la capitale Haïtienne, Port-Au-Prince, ne décolère pas. Elle estime que Donald Trump peut mieux faire pour pouvoir panser cette plaie.





Chamsidine SANE