Foire de Kaolack : Le Pm salue l’engagement de Serigne Mboup - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Foire de Kaolack : Le Pm salue l’engagement de Serigne Mboup Publié le dimanche 4 fevrier 2018 | Seneweb.com

© Autre presse par DR

Mahammad Boun Abdallah Dionne Premier ministre du Sénégal

Tweet

La 3ème édition de la Foire internationale de Kaolack (Fika) se poursuit depuis le 1er février dernier. Elle a été organisée par les Chambres consulaires régionales et les Collectivités locales, en partenariat avec la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa).



Venu présider la cérémonie d’ouverture officielle de ladite foire, ce samedi 3 février 2018, au cœur de ville de Kaolack, le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, a soutenu que la région de Kaolack occupe une place importante dans l’économie nationale.



«Aujourd’hui, grâce à l’engagement du secteur privé et à l’ingéniosité des Chambres consulaires et régionales avec en leur tête les présidents Serigne Mboup et El Hadj Sény Seck, Kaolack demeure une plate tournante de l’économie sur laquelle il faut compter pour réussir le Plan Sénégal émergent (Pse)», a-t-il noté.



Et l’institutionnalisation depuis 3 ans de la Foire internationale de Kaolack, selon lui, participe de cette dynamique de repositionnement comme poumon de l’économie nationale. Sur ce, le Premier ministre a félicité et engagé le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack au nom du Chef de l’Etat pour les acquis obtenus avec la Fifa et ceci grâce à son engagement.



Accompagnement du secteur privé, une nécessité



Convaincu de son apport important dans l’économie, Mahammad Boun Abdallah Dionne a décidé de donner au secteur privé sa vocation. «Par ma voix, le Gouvernement prendra les dispositions idoines pour accompagner le secteur privé sénégalais à mettre à profit, d’une part la position géographique de Kaolack, voie incontournable pour rallier le Sud et Sud-Ouest mais également les pays comme la Gambie, le Mali, la Guinée Conakry et la Guinée Bissau, et d’autre part, les immenses ressources dont dispose la région afin de jouer et de faire jouer à Kaolack sa véritable vocation sous régionale».



L’autoroute Mbour-Kaolack pour renforcer la connectivité de la région



Dans cette optique, le chef du Gouvernement estime que le projet de construction de l’autoroute Mbour-Kaolack, en plus des infrastructures routières et pistes déjà réalisées, viendra renforcer la connectivité de cette belle région. Et en matière de transport maritime, il ajoute que le pôle portuaire du Saloum, composé de terminal à hydrocarbure et d’un futur port filial de Kaolack, va offrir une véritable alternative pour décongestionner de manière durable, le port autonome de Dakar.



Faire de Kaolack un hub commercial



A en croire Mahammad Dionne, toutes ces infrastructures routières et portières devront permettre de «mieux exploiter la position géographique de Kaolack et faire de cette région un hub commercial et de services» pour toute la sous-région ouest africaine.



Cheikhou AIDARA