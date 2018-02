Décès de Hamidou Dia, conseiller spécial du président Macky Sall - adakar.com

Décès de Hamidou Dia, conseiller spécial du président Macky Sall
Publié le dimanche 4 fevrier 2018 | Seneweb.com

Hamidou Dia, conseiller spécial du président Macky Sall

L'écrivain Hamidou Dia est décédé ce dimanche à Dakar. Il était conseils spécial du Président Macky Sall. Il avait 65 ans.



Œuvres :

• Les Sanglots de l'espoir, L'Harmattan, 1987

• Le Serment, Actuel, 1987

• Koumbi Saleh ou Les pâturages du ciel, NEAS, 1993

• Les Remparts de la mémoire, Présence africaine, 1999

• Poètes d'Afrique et de Antilles, la Table ronde, 2002

• Poésie africaine et engagement, Acoria, 2002

• L'Écho des jours, 2008 préface de Cheikh Hamidou Kane

• Présences, éditions Phœnix, 2011

• Aboubakry Kane, le dernier fils de la Grande Royale (avec Youssouph Mbargane Guissé), biographie, édition de l'harmattan, 2013

• des études, des critiques, des chroniques dans différentes revues américaines, européennes et africaines



?Documentaires :

• Ndiaga Mbaye, le maître de la parole

• Kalidou Kassé, le tisserand de la toile

• Aminata Sow Fall, la gardienne du temple

• De Karim à Batouala, naissance du roman nègre

• Aimé Césaire : le Kailcedrat Royal ; l'hommage du Sénégal (53 min)



Distinctions :

• Prix Jasmin d'Argent de la poésie francophone pour Les Remparts de la mémoire (1999)

• Chevalier de l'Ordre National du Lion

• 1er prix d'excellence de la meilleure thèse de l'université Laval (Canada)