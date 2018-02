Partenariat mondial pour l’éducation: La France promet 200 millions d’euros, le Sénégal 2 millions de dollars - adakar.com

Partenariat mondial pour l'éducation: La France promet 200 millions d'euros, le Sénégal 2 millions de dollars Publié le dimanche 4 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Les présidents Macron et Sall inaugurent le collège de Bel-Air

Dakar, le 2 février 2018 - Les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron ont inauguré le collège de Bel-Air.

Dakar (Sénégal) - Les présidents sénégalais, Macky Sall, et français, Emmanuel Macron, ont promis, vendredi à Dakar, respectivement deux millions de dollars et 200 millions d’euros pour la reconstitution du fonds du Partenariat mondial pour



"Le Sénégal va allouer deux millions de dollars au PME", a promis Macky Sall au cours du haut panel de la 3eme conférence du PME, en présence de plusieurs chefs d’états.



Selon le président Sall, en 3 ans, le Sénégal avec ses maigres moyens à investi dans le secteur éducatif 3,6 milliards de dollars.



"La bataille pour l’éducation est la mère de toutes les batailles. Si nous la perdons, toutes les autres batailles sont perdues d’avance. Ensemble, mobilisons-nous pour l’éducation", a dit Macky Sall.



A son avis, financer l’éducation n’est pas une charge sociale, mais un investissement sûr car, elle sème dans les enfants les germes de la dignité humaine, allume la lumière du savoir, du savoir-faire et du savoir être et érige l’homme contre les remparts contre l’obscurantisme.



Lui succédant au micro, Emmanuel Macron a promis 200 millions d’euros au fonds du Partenariat mondial pour l’éducation, estimant que ‘’l’engagement pour l’éducation n’est pas un choix, mais une nécessité’’.



"La France va multiplier par dix son engagement pour le PME et allouera 200 millions d’euros", a promis Macron, appelant à concentrer ces fonds du PME sur les États vulnérables au terrorisme dont ceux du Sahel.



"Nous devons également mettre l’accent sur l’éducation des jeunes filles car, partout où on veut promouvoir l’obscurantisme ce sont les filles qu’on sorte de l’école. Les entreprises doivent aussi investir dans l’éducation qu’autant dans l’économie des pays où elles opèrent", a recommandé le président français, Emmanuel Macron.



De son côté, le Canada s’est engagé à porter à 180 millions de dollars son soutien au fonds du Partenariat mondial pour l’éducation.



Créé en 2002, le fonds du Partenariat mondial pour l’éducation bénéficie au total à 65 pays.