La France consacrera 200 millions d'euros au Partenariat pour l'éducation
Publié le dimanche 4 fevrier 2018 | Reuters

DAKAR - La France portera sa contribution au Partenariat mondial pour l'éducation (PME) de 17 à 200 millions d'euros, a annoncé vendredi Emmanuel Macron.



Le président français coprésidait une conférence du PME, à Dakar (Sénégal), visant à réunir 3,1 milliards de dollars pour l'éducation dans 67 pays en développement pour la période 2018-2020.



"Face à l'obscurantisme, aux discours de violence, à toutes ces régressions, il n'y a qu'une réponse, c'est l'éducation", a-t-il dit. "L'éducation, c'est la condition de la sécurité, de la stabilité, du développement durable, du progrès dans nos sociétés."



"La France va faire plus que multiplier par dix son propre engagement et nous allons porter à 200 millions d'euros notre engagement pour le Partenariat mondial", a-t-il ajouté.



Cent millions d'euros d'aide bilatérale seront en outre fléchés vers l'éducation, a précisé le président français.



Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, qui coprésidait cette conférence, a remercié son homologue lors d'une conférence de presse conjointe et renouvelé son appel pour atteindre les 3,1 milliards de dollars.



La présidente du PME, Julia Gillard, a annoncé que 2,3 milliards de dollars avaient d'ores et déjà été trouvés, a dit Emmanuel Macron, en soulignant que d'autres Etats annonceraient le niveau de leur contribution dans quelques temps.



Les aides du PME doivent être affectées en priorité aux pays les plus en difficulté dans des zones menacées par "l'obscurantisme" comme le Sahel, a-t-il encore déclaré.



