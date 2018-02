Inauguration Du Collège Hann Bel Air : Un Élève Démaquille Macky Devant Macron - adakar.com

Décidément, le régime de Macky SALL aime faire dans le saupoudrage pour masquer ses carences.



Mais, hier vendredi, à l’inauguration du collège Hann Bel air, son plan est tombé à l’eau. En effet, Macky SALL et Macron, qui faisaient une visite guidée de l’établissement, se sont arrêté dans une classe. Et le président français, toujours imprévisible, de questionner les élèves. « Depuis quand vous êtes à 28 dans la classe ?», demande Emmanuel Macron. «Depuis trois jours !», répond une élève. « Avant vous étiez combien? », renchérit Macron. Et l’élève de répondre « des fois 60 ou 70 ».Face à l’étonnement du président français, l’élève enchaîne : «nous étions 3 ou 4 par table-banc, l’année dernière».



Une douche froide pour les autorités qui avaient dans un document de présentation de l’école, remis à Macron, vanté les mérites du collège où les élèves sont dans les meilleures conditions. Comme à l’accoutumée, l’école et même les alentours ont été balayés et remis à neuf pour montrer la meilleure image possible.