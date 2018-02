Awa Ndiaye boycotte Macron - adakar.com

Awa Ndiaye boycotte Macron Publié le dimanche 4 fevrier 2018 | Seneweb

Awa Ndiaye, la présidente de la Commission de protection des données personnelles (Cdp)

Emmanuel Macron sera accueilli ce samedi à Saint-Louis sans Awa Ndiaye, la présidente de la Commission de protection des données personnelles (Cdp), et ses partisans. Du moins si ces derniers mettent leur menace à exécution.



Réunis en Assemblée générale, hier à Saint-Louis, pour évaluer leur situation à l’Apr, ils ont étalé leur colère. «Nous mouillons le maillot et mobilisons chaque fois plus que tout le monde, clame Basse Sidibé, l’un des leaders du groupe. Lorsqu’il y a des difficultés, nous sommes appelés à la rescousse. Par contre s’il y a des moyens à donner aux militants, ce sont les autres qui en bénéficient. Nous ne voyons pas les dividendes.»



Pour marquer le coup, les partisans d’Awa Ndiaye ont décidé de ne pas prendre part à l’accueil réservé au Président français, qui est attendu ce samedi à Saint-Louis.