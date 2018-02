Un soutien mondial pour répondre à la crise mondiale de l’apprentissage (Communiqué) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Un soutien mondial pour répondre à la crise mondiale de l’apprentissage (Communiqué) Publié le samedi 3 fevrier 2018 | AIP

© Présidence par DR

Panel de haut niveau sur l’éducation dans le cadre du 30e Sommet de l’Union africaine

Addis-Abeba, le 28 janvier 2018 - Le président de la République Macky Sall a pris part au Panel de haut niveau sur l’éducation dans le cadre du 30e Sommet de l’Union africaine qui se tient à Addis-Abeba, en Éthiopie. Tweet

Abidjan, 03 fev (AIP) - Dix chefs d’État en exercice et trois anciens, et plus de 60 ministres se sont réunis lors de la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), à Dakar, au Sénégal, en faisant l'événement de financement de l’éducation du plus haut niveau jamais organisé.



Cet événement, co-animé par le Président Macky Sall de la République du Sénégal et le Président Emmanuel Macron de la République française, est une première, rapporte, samedi, l’Organisation de la presse africaine (APO).



La conférence de financement de l’éducation innove en effet en étant co-présidée par le dirigeant d’un pays du G7 et le président d’un pays en développement. Plus de 1 200 personnes ont participé, notamment des responsables de l’UNESCO, l’UNICEF, la Banque mondiale, la société civile, des fondations à vocation philanthropique et du secteur privé. Rihanna, Ambassadrice mondiale du GPE, soutenue par Global Citizen, était également présente.



La conférence, par sa taille et la nature de ses participants, fut une véritable démonstration du renforcement de la volonté politique mondiale pour garantir que chaque enfant puisse aller à l’école et apprendre.



Cet élan intensifié va permettre au Partenariat mondial pour l’éducation d’atteindre son objectif à savoir contribuer à deux milliards de dollars par an d’ici 2020 à la planification sectorielle et aux services d'éducation afin de soutenir l’apprentissage dans les pays en développement.



Les pays donateurs ont annoncé des contributions au GPE de 2,3 milliards de dollars, une augmentation substantielle du financement, comparé aux 1,3 milliard de dollars contribués au cours des trois dernières années. Par ailleurs, plusieurs pays donateurs ont indiqué leur intention de contribuer d’autres fonds au cours de la période de financement.



La plus importante source de financement de l’éducation demeure les pays en développement eux-mêmes. Plus de 50 pays en développement ont ainsi annoncé qu’ils augmenteraient leurs dépenses publiques consacrées à l’éducation pour la période 2018 – 2020 pour atteindre un montant total de 110 milliards de dollars, comparé à 80 milliards de dollars entre 2015 et 2017.



(AIP)



cmas