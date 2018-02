Macky Sall à Nouakchott jeudi “pour discuter de tous les problèmes“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Macky Sall à Nouakchott jeudi “pour discuter de tous les problèmes“ Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

L`Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte se réunit à Nouakchott

Nouakchott, le 27 Juillet 2015 - Les pays membres de l`Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte se sont retrouvé, lundi à Nouakchott. Plusieurs chefs d`État africains dont Macky Sall ont été du rendez-vous. Tweet

Le président de la République Macky Sall a annoncé lundi à Saint-Louis qu’il se rendra jeudi en Mauritanie, pour évoquer avec son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz "tous les problèmes" qui les deux pays voisins sont appelés à résoudre, dont la question des licences de pêche.



Outre la question de l’exploitation du gaz à la frontière sénégalo-mauritanienne, le Sénégal et la Mauritanie doivent trouver une solution à la question des licences de pêche, de manière à ce que les pêcheurs sénégalais puissent opérer dans les eaux territoriales mauritaniennes dans des conditions respectueuses de la législation en vigueur dans ce pays, a dit le président Sall.



Il s’exprimait en marge d’un déplacement qu’il effectuait à Saint-Louis, dernière étape de la visite officielle au Sénégal de son homologue français Emmanuel Macron qu’il accompagnait dans la capitale du nord.



Huit pêcheurs sénégalais de Guet-Ndar (Saint-Louis), arrêtés samedi dernier et détenus depuis par les gardes côtes mauritaniens, ont été libérés dans la nuit de vendredi à samedi, a appris l’APS.



Cette annonce du chef de l’Etat sénégalais intervient après la libération, dans la nuit de vendredi à samedi, de 8 pêcheurs sénégalais de Guet-Ndar (Saint-Louis), arrêtés samedi dernier et détenus depuis par les gardes côtes mauritaniens.



Macky Sall avait donné des "instructions fermes" au ministre des Affaires étrangères, Sidki Kaba, l’enjoignant de s’occuper de la libération et du rapatriement de ces jeunes pêcheurs.



Un jeune pêcheur du nom de Falloux Sall, faisant partie de ce groupe de pêcheurs, avait été tué par des garde-côtes mauritaniens.



AMD/BK