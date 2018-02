Saint-Louis s’apprête à accueillir Macron - adakar.com

News Politique Article Politique Saint-Louis s’apprête à accueillir Macron Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Seneweb.com

© RFI par Guillaume Thibault

Le président sénégalais, Macky Sall, et son homologue français, Emmanuel Macron, inaugurent un collège à Dakar, le 2 février 2018.

Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal, s’apprête à accueillir ce samedi, Emmanuel Macron. La ville tricentenaire, presque devenue un passage obligé pour les Présidents français en visite au Sénégal, a été nettoyé et paré de bleu-blanc-rouge. Sur le Pont Faidherbe, de grands posters de Macron et de Macky Sall attendent le cortège présidentiel.



Les commerces situés sur le trajet ont été priés de fermer boutique en cette matinée de visite des Présidents français et sénégalais. Un impressionnant jalonnement policier borde les deux côtés de la voie qu’emprunteront les deux chefs d’État, qui sont attendus à Saint-Louis vers 9 heures. D’énormes enceintes posées sur des camionnettes distillent de la musique le long du tracé du convoi officiel.



Emmanuel Macron a réservé la dernière journée de sa visite au Sénégal à la capitale du Nord. Le Président français veut découvrir de visu les dégâts causés par l’érosion côtière, notamment à Guet Ndar. Il a promis ce vendredi, qu’il fera des annonces concrètes et directes qui impacteront la vie des populations.



Youssouf SANÉ