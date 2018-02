Les 8 pêcheurs saint-louisiens détenus en Mauritanie recouvrent la liberté - adakar.com

Les 8 pêcheurs saint-louisiens détenus en Mauritanie recouvrent la liberté Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Seneweb.com

Huit pêcheurs sénégalais de Guet-Ndar (Saint-Louis), arrêtés samedi dernier et détenus depuis par les gardes côtes mauritaniens, ont été libérés dans la nuit de vendredi à samedi, a appris l'APS.



Ils ont été accueillis par les autorités locales, le préfet et le maire en tête, avant de rejoindre leurs familles respectives.



Le chef de l'État, Macky Sall, a donné des "instructions fermes" au ministre des Affaires étrangères, Sidki Kaba, afin qu'il s'occupe de la libération et du rapatriement de ces jeunes pêcheurs, arrêtés samedi dernier, par les gardes côtes mauritaniens.



Oumar Guèye était au quartier de Guet Ndar pour présenter ses condoléances à la famille du jeune pécheur Fallou Sall, tué par des garde-côtes mauritaniens, alors qu'il était en compagnie des huit pêcheurs retenus en Mauritanie.