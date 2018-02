Emmanuel Macron au Sénégal : des fonds pour l’éducation et des accords de partenariat économique annoncés - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie Emmanuel Macron au Sénégal : des fonds pour l’éducation et des accords de partenariat économique annoncés Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Jeune Afrique

Emmanuel Macron et Macky Sall

Macky Sall et le chef de l’État français, Emmanuel Macron, ont coprésidé ce vendredi la troisième conférence du « Partenariat mondial pour l’éducation ». Objectif : récolter 3,1 milliards de dollars pour l'éducation sur la période 2018-2020. En marge de l’événement, les dirigeants sénégalais et français ont conclu d’importants accords.



Emmanuel Macron, arrivé dans la soirée du 1er février à Dakar, après son passage en Tunisie, et son homologue sénégalais Macky Sall ont coprésidé ce vendredi 2 février la troisième conférence internationale du « Partenariat mondial pour l’éducation ». L’objectif initial était de récolter 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020 pour l’éducation.