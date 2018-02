Procès Khalifa Sall : les exceptions et les demandes de remise en liberté rejetées - adakar.com

News Politique Article Politique Procès Khalifa Sall : les exceptions et les demandes de remise en liberté rejetées Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Jeune Afrique

© Jeune Afrique par Sylvain CHERKAOUI

Le maire de Dakar Khalifa Sall à l`Hôtel de Ville le 22 octobre 2014

Après deux jours de suspension, le procès du député et maire de Dakar a repris ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Toutes les exceptions de nullité soulevées ont été rejetées. Le procès va désormais s’attacher au fond du dossier et aborder les charges qui pèsent sur Khalifa Sall et sur sept agents de la mairie de Dakar.



Au sortir de la séance de mardi 30 janvier, après des audiences marquées uniquement par une intense bataille procédurale menée à la fois par la défense et par les avocats de la Ville de Dakar, le juge Malick Lamotte avait joint au fond une grande partie des exceptions soulevées par les différentes parties. Il avait cependant mis en délibéré sa décision sur quatre d’entre elles, soulevées par la défense, jugeant qu’elles avaient un « caractère urgent ».