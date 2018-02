Le président burkinabè à Dakar pour la 3e Conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation - adakar.com

Publié le samedi 3 fevrier 2018

Conférence de presse des présidents Sall et Kaboré

Dakar, le 13 octobre 2017 - Les présidents Macky Sall et Roch Marc Christian Kaboré ont animé une conférence de presse au palais de la République. Le président de la République du Faso effectue une visite officielle de 3 jours au Sénégal. Tweet

Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré était attendu ce vendredi à Dakar au Sénégal pour prendre part à la 3e Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation, a annoncé son bureau de presse.



Co-présidée par la France et le Sénégal, cette rencontre de deux jours organisée sur le thème "Un investissement pour l'avenir" rassemblera les bailleurs et pays en développement partenaires, le secteur privé, les fondations philanthropiques, la société civile et les organisations internationales afin qu'ils puissent annoncer leurs engagements en faveur de l'éducation dans les pays en voie de développement.



L'objectif est de mobiliser 3,1 milliards de dollars pour la période 2018-2020 afin de soutenir l'éducation de 870 millions d'enfants dans 89 pays en développement dans lesquels vivent 78% des enfants non scolarisés dans le monde.