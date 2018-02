Le président Macron inaugure un collège avec son homologue Macky Sall - adakar.com

© RFI par Guillaume Thibault

Le président sénégalais, Macky Sall, et son homologue français, Emmanuel Macron, inaugurent un collège à Dakar, le 2 février 2018.

Après la Tunisie, le président français Emmanuel Macron est arrivé hier à Dakar pour participer à la troisième conférence du « Partenariat mondial pour l’éducation ». Le PME, c’est un fonds mondial qui finance aujourd’hui les projets dans 65 pays en développement. Objectif affiché de la réunion du jour : lever trois milliards de dollars. Avant de se rendre à la conférence, Emmanuel Macron multiplie les rencontres avec son hôte, le président sénégalais Macky Sall.

Les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron ont pris un bain de foule ce vendredi matin au collège Hann Bel-Air, dans la banlieue de Dakar, que les deux hommes viennent d’inaugurer. Pour l’occasion, des centaines de casquettes à l’effigie des deux présidents ont été distribuées aux enfants et aux officiels. C’est un collège à vocation scientifique qui a bénéficié avec une quinzaine d’autres de financements de la France. La rénovation il y a un an a permis d’ouverture de nouvelles classes.