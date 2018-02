Macky sall annonce une contribution d’un milliard pour le GPE - adakar.com

Macky sall annonce une contribution d'un milliard pour le GPE Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Ouverture du 1er Sommet africain pour la paix mondiale

Dakar, le 18 janvier 2018 - Le président de la République Macky Sall a présidé l`ouverture du premier Sommet africain pour la paix mondiale. La rencontre se déroule au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio.

Le chef de l’Etat sénégalais a annoncé vendredi au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio une contribution de 2 millions de dollars soit prés d’un milliard de francs Cfa pour la reconstitution des Fonds du partenariat mondial pour l’éducation (GPE en anglais).





Le Sénégal versera 2 millions de dollars à la reconstitution des Fonds du Partenariat pour soutenir le développement de l’Education dans le monde, a dit Macky Sall devant ses pairs de la France, du Tchad, du Burkina, du Niger, de responsables d’organismes de Nations Unies et de centaines de délégués à l’occasion du sommet de Dakar consacré à la reconstitution du GPE.



Le Sénégal dépasse les 20% du budget national suggérés par le Fonds en faveur de l’éducation en mettant prés de 1,2 milliards de dollars de cumuls de financements dans différents domaines du secteur, a souligné Macky Sall.



En trois ans, a dit le président Sall prés de 1500 milliards de francs Cfa ont été investis dans le secteur éducatif.



‘’Porter à un niveau élevé le soutien financier de l’éducation n’est pas une charge sociale mais un investissement pour le progrès de l’humanité, pour semer dans chaque enfant les germes de la dignité humaine et la capacité de discernement afin d’être moins vulnérable à la manipulation’’, a soutenu Macky Sall.



Il s’agit également ‘’d’allumer la lumière du savoir être et du savoir être’’, a dit le chef de l’Etat qui estime que ’’financer (l’éducation) c’est assurer la qualité des ressources humaines qui portent le développement de nos pays’’.



Le président Sall a indiqué que sans cet effort de mobilisation des ressources des Etats d’abord, des bailleurs ensuite, 260 millions d’enfants n’auront pas la chance d’aller à l’école.



