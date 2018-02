Le GPE récolté près de 2,3 milliards de dollars pour la période 2018-2020 - adakar.com

Le GPE récolté près de 2,3 milliards de dollars pour la période 2018-2020 Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Les engagements de financement des représentants des pays donateurs et des organismes de développement en faveur du Partenariat mondial pour l’Education (GPE, en anglais) pour la période 2018-2020 sont chiffrés à 2,3 milliards de dollars, a appris l’APS.



‘’Quelques autres engagements non encore confirmés ont été également pris par d’autres pays, mais nous continuerons avec le président Macky Sall de porter le plaidoyer pour que d’autres nous rejoignent dans la reconstitution du fonds pour atteindre les 3,1 milliards attendus pour les deux années à venir’’, a précisé Emmanuel Macron lors du point de presse tenu vendredi à la clôture de la conférence pour la reconstitution du Fonds du GPE.



Cette 3e conférence est parrainé par les chefs d’Etat du Sénégal et de la France.



Seul fonds international dédié à l’éducation, le GPE doit disposer de ressources nécessaires pour sa reconstitution afin qu’il continue les activités en faveur de l’éducation de millions d’enfants, l’appui à la formation des enseignants et la construction d’infrastructures, a dit le président Macron.



Le président Macky Sall a de son côté rappelé l’engagement ‘’depuis des mois pour la mobilisation de la communauté internationale à prendre part à cette cette conférence’’.



La Conférence a été un succès et témoigne une fois de plus que l’éducation est la ligne de fond de tous les combats, a souligné Macky Sall.



Des pays comme le Danemark, la Norvège, le Royaume Uni, la Chine et le Canada ont doublé ou triplé leurs contributions avec des centaines de millions de dollars, là ou d’autres pays marquent leur retour comme les Pays-Bas et l’Espagne, tandis que l’Union européenne engage une enveloppe de 400 millions d’euros.



Sur la coopération entre le Sénégal et la France dans le domaine de l’éducation, les chefs d’Etat ont annoncé la mise en place d’un campus franco-sénégalais pour aller vers une plateforme universitaire commune.



