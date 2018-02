Des kiosques solaires remis a 10 jeunes de Matam, Kanel et Ranerou - adakar.com

Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Le Projet d’appui à la cohésion sociale et à la création d’opportunités d’emplois (PROCOSOC) a remis vendredi 10 kiosques mobiles solaires à 10 jeunes des départements de Matam, Kanel et Ranérou.



Sept autres kiosques seront remis à leurs bénéficiaires ultérieurement, a appris l’APS lors de la cérémonie qui s’est déroulée dans l’enceinte du centre culturel régional du Matam.



Le PROCOSOC a deux composantes dont la première porte sur la mobilisation sociale autour de la promotion de la paix et de la cohésion sociale, a expliqué Latyr Ndiaye, un expert de ce projet financé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).



La seconde composante a trait à l’employabilité des jeunes, a-t-il indiqué.

