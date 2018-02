Louga : les personnes invalides gardent espoir envers les politiques sociales - adakar.com

News Société Article Société Louga : les personnes invalides gardent espoir envers les politiques sociales Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Le nouveau président de l’Association des handicapés de Louga, Saliou Sène, espère voir cette région bénéficier des politiques sociales mises en place par le Gouvernement, notamment la loi d’orientation sociale, la carte d’égalité de chance, etc.



‘’Jusqu’ici, Louga reste en rade, mais nous ne désespérons pas de bénéficier des politiques sociales mises en place par le régime actuel’’, a dit M. Sène à la presse un peu après son installation à l’issue d’une assemblée générale tenue ce vendredi au Centre de formation et de réinsertion sociale.



Selon lui, ‘’c’est une aubaine pour les invalides que le chef de l’Etat ait décidé de mettre l’accent sur le social pour le reste de son mandat’’. Ainsi, il espère que ‘’la carte d’égalité de chance [deviendra] une réalité dans la région’’.



Il annonce un plan d’actions pour dérouler des activités et œuvrer pour le respect des droits des personnes invalides pour qui l’Etat a mis en place des politiques qui tardent encore à se concrétiser sur le terrain.



Les handicapés de Louga, dont l’association a été créée en 2000, souhaiteraient également bénéficier davantage d’attention de la part des autorités locales, a dit M. Sène.



