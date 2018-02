Saint-louis : les populations invitées à réserver ’’un accueil exceptionnel’’ à Macron - adakar.com

Saint-louis : les populations invitées à réserver ''un accueil exceptionnel'' à Macron Publié le samedi 3 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a invité vendredi les populations de sa ville à réserver ‘’un accueil exceptionnel et digne de ce nom’’ au président Macky Sall et à son hôte Emmanuel Macron, en visite au Sénégal.



S’exprimant lors d’un point de presse, il a souligné que cette visite du président français, samedi à Saint-Louis, ‘’est une étape importante pour cette ville confrontée à un problème d’érosion côtière avec l’avancée de la mer’’.



’’Macron est un grand militant de l’environnement et apportera son soutien pour une solution durable, par la protection de la bande côtière, afin de sécuriser les populations qui vivent à proximité de la mer’’, a soutenu Mansour Faye.



Selon lui, Macron est attendu à partir de 9 heures 30 à l’aéroport de Bango par le président Macky Sall. Il est ensuite prévu une visite à l’école Abdoulaye Mbengue Khaly au quartier Guet Ndar, puis un tour dans la zone marquée par l’érosion côtière.



Le président Macron sillonnera aussi certaines artères de la ville de Saint-Louis pour voir des édifices classées patrimoines historiques, comme l’Église, la gouvernance, entre autres, a annoncé le maire.



Il est prévu ce vendredi à partir de 18 à 20 heures, selon Mansour Faye, une retraite au flambeau dans la ville, ainsi que des animations pour préparer l’accueil du président Macron.



