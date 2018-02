La visite de Macron en vedette dans les quotidiens sénégalais - adakar.com

La visite de Macron en vedette dans les quotidiens sénégalais Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

La visite officielle de trois au Sénégal qu’entame ce vendredi le président français, Emmanuel Macron, fait la une des quotidiens sénégalais qui analysent sous toutes les coutures les attentes et implications d’un tel évènement, accouplé à la tenue dans la capitale sénégalaise de la 3-ème Conférence de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l’éducation.



Faisant référence à ces deux évènements, le quotidien national Le Soleil titre : Dakar, capitale de l’Education – Emmanuel Macron au Sénégal : une nouvelle ère entre Dakar et Paris’’. Dans un éditorial intitulé ‘’Chantiers du présent et du futur’’, le directeur général du Soleil note que ‘’Le président Emmanuel Macron est l’hôte des Sénéglais. Et de tous les Sénégalais. Le sens légendaire de l’hospitalité et le culte du respect de l’hôte étranger ponctueront toutes les étapes de son séjour. (…) En définitive, le succès certain de la visite découle du fait que les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron ont--au vu de leurs âges respectifs et de leurs psychologies immatriculées (sans séquelles coloniales) --assumé, puis dépassé le passé franco-sénégalais avant d’embrayer sur l’avenir qui se dessine de manière réciproquement satisfaisante’’.



Pour sa part, Sud Quotidien, sous une manchette titrée ‘’Visite du président français Emmanuel Macron au Sénégal : Une coopération mille facettes !’’, et où on voit les deux chefs d’Etat, affirme que ‘’La visite du président français Emmanuel Macron depuis hier jeudi 1er février 2018, est partie pour être une grande plateforme de coopération multiforme entre deux pays qui partagent plus de 350 ans d’histoire. Seulement, force est de reconnaître que la souveraineté française, mis à mal par un certain nombre de réalités économiques et géostratégiques en cours sur le continent, comme ailleurs, semble à la recherche d’un second souffle dans son pré carré…Sénégalais’’.



Toujours à propos de cette visite, Le Quotidien, comme à son habitude, joue sur les mots et titre à la une : ‘’Macro visite : Emmanuel Macron attendu dans la Langue de Barbarie’’. Le journal fait référence au site situé à Saint-Louis (nord) où se rendra demain samedi le chef de l’Etat français pour se rendre compte des méfaits de l’érosion marine sur un quartier de pêcheurs.



‘’Financement de l’éducation : Macky et Macron leaders du monde’’ (L’AS), ‘’Visite du président français à Dakar : Macron, un colporteur à Dakar : Il débarque avec une escouade d’hommes d’affaires – Macron en terrain conquis au Sénégal où les entreprises françaises sont en situation de quasi monopole’’ (Vox Populi) et ‘’Visite du président français : Macron face à un comité d’accueil hostile’’ (Wal Fadjri).



Pour ce dernier quotidien qui souligne que ‘’les rues de Dakar, la capitale, ont fait peau neuve ; cachant une certaine misère sociale et une inquiétude’’, Macron arrive au moment où ‘’à l’image de nombreux pays africains, le Sénégal connait des problèmes de financement de l’éducation, malgré les efforts de l’Etat. Depuis la semaine dernière, les écoles publiques sont paralysées par une grève des enseignants du Cadre unitaire des syndicats de l’enseignement moyen secondaire (CUSEMS) et du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES). Ces derniers courent depuis 2017 derrière le respect des accords signés avec l’Etat’’.



