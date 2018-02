Le Sénégal a reçu 77 milliards FCFA du Partenariat mondial pour l’éducation (ministre) - adakar.com

Publié le vendredi 2 fevrier 2018

Le Sénégal a reçu 77 milliards FCFA du Partenariat mondial pour l'éducation (ministre)

Le Sénégal a reçu une enveloppe grobale 77 milliards de FCFA du Partenariat mondial pour l'éducation (PME) de 2007 à 2014, a annoncé vendredi à Dakar, le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam.



"Entre 2007 et 2014, le PME à octroyé au Sénégal 128 millions de dollars, soit 77 milliards FCFA. Ce qui a permis de construire des infrastructures scolaires et améliorer la qualité des enseignements", a dit le ministre Thiam.



Il s'exprimait à l'ouverture de la 3eme Conférence du Partenariat mondial pour l'éducation (PME) au cours de laquelle, il y aura un panel de haut niveau animé par des chefs d'états, dont ceux du Sénégal et de la France. À Dakar, le PME veut mobiliser plus de trois milliards FCFA.



Selon le ministre de l'Education du Sénégal, les pays bénéficiaires du fonds du PME doivent s'engager à augmenter leurs propres ressources à l'éducation et à allouer 20% de leur budget à l'éducation.



"Au Sénégal, la part du budget alloué à l'éducation est passée de 21,4% en 2012 à plus de 25% en 2017. Mais, 87% de cet argent est consacré aux salaires. Ce qui laisse une petite marge de manœuvre à l'investissement dans les infrastructures", a expliqué M. Thiam.

Revenant sur la 3eme conférence du PME, il a indiqué qu'elle était ‘’inédite’’ en ce qu’elle réunit plus de 1000 participants représentatifs du PME.



Pour le ministre Éducation de la France, Jean-Michel Blanquer, cette "conférence ouvre un nouveau chapitre pour le PME". "C'est un grand jour du 21eme siècle car, l'éducation est un levier sur lequel il faut appuyer pour vaincre les défis du changement de climatique’’, a ajouté le ministre, soulignant que ‘’La conférence est une mobilisation historique pour l'éducation. Il faut une prise de conscience pour l'éducation comme un enjeu mondial, après celle sur le changement climatique. L'éducation est un enjeu mondial car, elle porte sur la centralité de l'homme".



A son avis, il n'y a pas de développement politique économique et social sans celui des connaissances et une politique éducative ambitieuse est le levier d'un développement économique durable.



