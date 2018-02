À Dakar, Emmanuel Macron et Macky Sall vont plaider en faveur de l’éducation - adakar.com

News Education Article Education À Dakar, Emmanuel Macron et Macky Sall vont plaider en faveur de l’éducation Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Jeune Afrique

Arrivée d`Emmanuel Macron à Dakar

Dakar, le 2 février 2018 - Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Dakar, jeudi, tard, dans la nuit. Il effectue une visite d`État de trois jours au Sénégal. Tweet

Emmanuel Macron et Macky Sall co-président la troisième conférence internationale de reconstitution de fonds du Partenariat mondial pour l’éducation, qui se tient à Dakar ce vendredi 2 février. L’objectif affiché est de récolter 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020 pour l’éducation.



Après une visite de deux jours en Tunisie, Emmanuel Macron a atterri jeudi soir sur le tarmac de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Accueilli par le président Macky Sall et son épouse ainsi que des membres du gouvernement sénégalais, le chef de l’État français a entamé une visite de trois jours avec un programme chargé.



Un entretien en tête-à-tête, ce vendredi matin, entre Emmanuel Macron et son homologue sénégalais sera suivi d’une séance de travail élargie à leurs collaborateurs, selon le site de la présidence sénégalaise. Les deux chefs d’État se rendront ensuite sur le chantier du futur Train express régional de Dakar et au collège de Hann-Bel Air, un quartier de la capitale sénégalaise. Plusieurs accords doivent également être signés.

