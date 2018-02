Ameth Fall Braya : “Il y a une gangrène chez nous dont il faut qu’on se débarrasse“ - adakar.com

Ameth Fall Braya : "Il y a une gangrène chez nous dont il faut qu'on se débarrasse"
Publié le vendredi 2 fevrier 2018

Ameth Fall Braya, responsable PDS à Saint-Louis

Le secrétaire général de la coordination départementale du Parti démocratique sénégalais de Saint-Louis souhaite que la formation politique libérale puisse faire son introspection. Car, explique Ameth Fall Braya, les nombreux départs dans le Parti ne sont pas de nature à le renforcer. Il pense même que c'est un parti qui va au fur et à mesure se vider de sa substance si on continue comme ça.



Ameth Fall Braya soupçonne qu'il y ait des personnes qui souhaite affaiblir le Pds en faisant quitter le navire beaucoup de leaders.



"Nous sommes en train de nous préparer, pour d'abord faire une tournée nationale et le placement des cartes. Mais, il faut reconnaître qu'il y a une gangrène chez nous dont il faut qu'on se débarrasse. Nous avons assisté aux départs d'Idrissa Seck, Macky Sall, Modou Diagne Fada, Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mbour, Habib Sy, Farba Senghor, Samuel Sarr ... Qu'est-ce qui a poussé ceux-là à partir ? Aujourd'hui, le cas Ameth Fall Braya est sur la table. Je pense qu'il y a lieu de faire une introspection.



C'est comme s'il y avait certains qui sont très proches du vieux (Me Wade) et qui veulent tuer ce parti, parce que si toutes les bonnes graines sont attaquées, poussées à la sortie, le parti se videra et ne représentera plus rien" a dit Ameth Fall Braya dans l'Observateur.



