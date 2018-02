Aïssata Tall Sall : “Avec Khalifa Sall, nos chemins n’ont jamais divergé“ - adakar.com

Aïssata Tall Sall : "Avec Khalifa Sall, nos chemins n'ont jamais divergé" Publié le vendredi 2 fevrier 2018

Aïssata Tall Sall n'exclut pas de se retrouver dans un cadre avec Khalifa Sall. "Rien n'est exclu", soutient la maire de Podor. La responsable politique renvoyé du Parti socialiste assure être en contact avec Khalifa Sall et qu'ils discutent par émissaire interposés étant donné qu'elle ne peut pas bénéficier d'un permis pour lui rendre visite à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss.



Dans cet entretien que Metrodakar a parcouru, Aïssata Tall Sall explique n'avoir pas de divergences avec Khalifa Sall.



"Khalifa Sall, on discute tous les jours. Lui et moi, on n’est pas en divergence. On discute chaque fois que cela est possible par émissaires interposés parce que, malheureusement, je ne peux plus aller lui rendre visite à la prison. Mais on dialogue, on se parle, on discute, il n’y a pas de problème. En politique, il ne faut jamais insulter l’avenir. Khalifa Sall est un acteur politique. Moi-même, j’en suis une. Nos chemins n’ont jamais divergé. Peut-être qu’un jour, on fera ce qu’on n’a pas pu faire ensemble", a dit Aïssata Tall Sall dans un entretien à Walfadjri.



