Un panel de haut niveau de la Conférence internationale de reconstitution de fonds du Partenariat Mondial pour l'Education, aujourd'hui, au Cicad Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Présidence

Dakar accueille, ce 2 février 2018 à partir de 14 heures 30, au CICAD, le panel de haut niveau de la Conférence internationale de reconstitution de fonds du Partenariat Mondial pour l’Education. Plusieurs chefs d’Etat, des leaders d’entreprises et d’institutions internationales ainsi que des célébrités artistiques, culturelles et sportives, y prendront part.



Le Choix du Sénégal pour la tenue de cette édition, troisième du genre, après celles organisées à Copenhague et à Bruxelles, vient conforter et magnifier l’action du Président Macky Sall pour la promotion de l’éducation et de la formation.



Le Partenariat Mondial pour l’Education est une initiative qui accompagne 65 pays en développement pour un meilleur accès à l’éducation des catégories sociales les plus vulnérables.



Cette troisième Conférence est coparrainée par les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron.