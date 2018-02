Le président Macron à Dakar pour une visite de trois jours au Sénégal - adakar.com

Le président Macron à Dakar pour une visite de trois jours au Sénégal Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Présidence par DR

Le président de la République Macky Sall reçu à l`Élysée par Emmanuel Macron

Paris, le 12 juin 2017 - Le président de la République Macky Sall a été reçu au palais de l`Élysée par la président de la République française Emmanuel Macron. Les deux hommes d`État ont eu un entretien en tête-à-tête avant d`animer une conférence de presse. Tweet

Le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi soir à Dakar pour une visite officielle de trois jours au Sénégal durant laquelle il prendra part notamment à la 3-ème Conférence de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l’éducation.



Outre le président sénégalais et son hôte français qu’il a accueilli au nouvel aéroport international Blaise Diagne aux arrivons de 23h30, cette grande réunion qui se tient ce vendredi verra la participation de neuf chefs d’Etat africains.



Sont déjà arrivés à Dakar, depuis hier, les présidents du Tchad, Idriss Déby, du Niger, Mahamadou Issoufou, de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra, et du Mali, Ibrahim Boubacar Keita. Les dirigeants du Ghana, Nana Akufo Addo, du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et du Togo, Faure Ggnassingbé sont attendus à Dakar ce vendredi matin, de même que le président de la Banque mondiale, Jim Ying Kim, la Secrétaire générale et l’Administrateur de la Francophonie, Michaëlle Jean et Adama Ouane, mais aussi 66 ministres de l’Education.



Parallèlement à cette réunion, le président français poursuivra sa visite au Sénégal en ayant avec son homologue sénégalais un tête-à-tête, suivi d’une signature d’accords de coopération et de visites d’infrastructures dont la Maison du Train express régional (TER).



Emmanuel Macron se rendra également en compagnie de son hôte, demain samedi, à Saint-Louis (257 km de Dakar) pour une visite d’un quartier de pêcheurs de Guet-Ndar, menacé par l’érosion marine.



