Thiès – 1ère phase du concept ``Aar askan wi ci jangoro yi`` Le service d'hygiène s'attaque aux domiciles et ERP Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Enquête

Des puits contaminés, une qualité d’eau douteuse, 885 domiciles visités et 17 017 entretiens individuels effectués, entre autres. Voilà les résultats de la première phase de la mise en œuvre du concept ‘’Aar askan wi ci jangoro yi’’, lancée dans la commune de Thiès-Ouest (22 au 25 janvier) par la brigade régionale de l’hygiène. Ces résultats parfois effarants ont été présentés hier.



Pendant quatre jours, la brigade régionale de l’hygiène de Thiès a procédé à la matérialisation du concept ‘’Aar askan wi ci jangoro yi’’ dans la commune d’arrondissement de Thiès-Ouest. Une politique qui consiste à rassembler le maximum de ressources humaines et matérielles du service régional de l’hygiène dans une sous-brigade, sur les huit que compte la région, pour un temps bien déterminé. Objectif : entrer dans les maisons, les établissements recevant du public (Erp), rassembler les populations et discuter uniquement des questions liées à l’hygiène et au maintien du cadre de vie pour les amener à changer de comportements.



Au terme de ces travaux, il ressort que 885 domiciles ont été visités, 17 017 entretiens individuels dénombrés. Sur le plan assainissement, 278 fosses septiques relevées contre 490 fosses étanches, 71 latrines améliorées contre 2 latrines traditionnelles, soit 99,53% d’ouvrages adéquats. Le nombre de domiciles où l’eau est traitée et bien conservée est de 470 sur 885 (soit 54,97%). Pour ce qui concerne les établissements recevant du public, le service régional de l’hygiène a pu visiter 97 lieux et constater 126 infractions sur place.



Au sortir de cette enquête, le service régional de l’hygiène trouve que ces résultats peuvent être améliorés. Pour réduire certaines pathologies, il faut travailler de concert avec toutes les structures sanitaires de la région, notamment la région médicale afin d’apporter des réponses aux défis du moment. ‘’Nos performances sont faibles et très limitées. Elles méritent d’être renforcées. Cependant, nous avons décidé de travailler à offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Pour la seule commune de Thiès-Ouest, nous avons déployé 30 agents pour sillonner toute la circonscription et le ¼ de la cible a été atteint en une semaine. Dans les jours qui viennent, nous allons nous rendre à Mékhé (Tivaouane) et à Mbour. Sur place, nous allons reconduire le même procédé’’, a expliqué le capitaine Fallilou Sarr, lors de la présentation du bilan de l’activité de la campagne de prospection de masse.



Des puits contaminés



L’autre aspect mis en exergue par la première phase de l’activité de campagne de masse est le suivi de la qualité de l’eau de boisson. Sur ce point précis, le capitaine Fallilou Sarr renseigne qu’une équipe a ‘’pratiquement sillonné tous les puits de Thiès’’ pour inspecter la qualité de l’eau. Sur les puits visités, beaucoup sont contaminés. Il s’agit, entre autres, des puits de la mosquée El Hadji Sakhir Ndiéguène, de Madina Fall (chez les Baye Fall), de la mosquée Dabay Madina Fall), de celui de Thiona Peulh…‘’Contrairement à ce que les gens pensent, Thiès regorge de beaucoup de puits. L’eau de ces puits est utilisée pour la consommation humaine. Les résultats ont montré l’ampleur des dégâts. Sur l’ensemble des puits où nous avons prélevé des échantillons et fait des analyses, il n’y a qu’un seul qui n’est pas contaminé. Il s’agit de ‘’tenou ndoufak’’ (Darou Salam Thiès-Est). Celui-ci est équipé d’une pompe électrique. Dans ce puits, nous n’avons pas décelé de témoins de contaminations. Par contre, nous avons découvert aussi dans les ménages des choses qui ne sont pas favorables à une bonne santé’’, précise le capitaine Sarr, qui souligne que ‘‘beaucoup de fosses et de jets d’eaux usées domestiques’’ ont été constatés sur la voie publique.



Saisie de denrées impropres à la consommation



Outre la prospection domiciliaire, le service régional de l’hygiène a axé son intervention dans les lieux de vente de denrées alimentaires. Dans ce domaine, plusieurs saisies ont été opérées par le capitaine Fallilou Sarr et ses collaborateurs. ‘’Nous avons effectué beaucoup de saisies d’une valeur de 246 000 F Cfa dont des amendes forfaitaires de 207 000 F Cfa. Il y a des produits périmés, altérés et mal protégés. La denrée peut être bonne, mais si elle n’est pas vendue dans des conditions de conservation idoine, elle peut être saisissable. Pour améliorer le cadre de vie et booster l’état général de santé des populations, tout le monde doit s’associer au service d’hygiène y compris les collectivités locales et les structures de santé’’, préconise-t-il.



GAUSTIN DIATTA (THIES)