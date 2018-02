Le procès prévu au 2 février prochain: L’Agent judiciaire de l’Etat fait renvoyer le dossier du faux douanier - adakar.com

Le procès prévu au 2 février prochain: L'Agent judiciaire de l'Etat fait renvoyer le dossier du faux douanier
Publié le vendredi 2 fevrier 2018

Justice

Hier, le tribunal des flagrants délits de Dakar a renvoyé l’affaire du faux dossier jusqu’à demain. Ce, pour permettre à l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) de mieux s’imprégner du dossier.



Le faux douanier Amdy Laye Mbengue est retourné, hier, au fond de sa cellule sans être édifié sur son sort. Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a prononcé le renvoi de son procès jusqu’à vendredi, sur demande de l’Agent judiciaire de l’Etat, Ramatoulaye Ly Ndiaye. Qui a expliqué qu’elle vient d’être informée de cette affaire. Ce qui fait qu’elle doit prendre connaissance du dossier. Le conseil du prévenu Me Aboubacry Barro a promis de lui communiquer les documents dans les plus brefs délais. Il s’y ajoute que la défense a enregistré une nouvelle constitution en la personne de Me Iba Mar Diop. Ce qui est également un motif de renvoi pour lui permettre de mieux s’imprégner.



Dans cette affaire, c’est un Colonel de la Douane, Alpha Touré Diallo, qui a porté plainte à la Section de Recherches sise à la Caserne Samba Diéry Diallo. ‘’Cela fait presque un mois que nous avons reçu l’information comme quoi une personne se présente sous une fausse qualité de douanier en arnaquant les honnêtes citoyens’’, a exposé le chef du bureau personnel de la direction de la douane. Le plaignant a déclaré que les filiations d’Amdy Laye Mbengue ne figurent pas sur la liste des agents. Indiquant ainsi que la carte d’identité professionnelle est ‘’foncièrement et manifestement fausse’’.



Le faux douanier : ‘’c’était dans le seul but de frimer’’



Alpha Touré Diallo a fait savoir que le numéro 42584 correspond au numéro de commission d’Ibrahima Dieng, contrôleur des douanes immatriculé 625567/C qui a été radié des cadres des douanes pour faux et usage de faux. Le douanier de souligner que le numéro de matricule du sieur Ndiaye est même en contradiction avec le grade d’inspecteur. ‘’Aucun inspecteur ne porte le matricule commençant par 625. Ce qui atteste aussi que c’est une fausse carte d’identité. Les tenues et les attributs qui ont été retrouvés avec lui appartiennent bien à la douane sénégalaise’’, a affirmé le Colonel.



Arrêté puis conduit à la gendarmerie, Amdy Laye Mbengue n’a pas cherché à nier l’évidence. Ayant fait l’armée, le prévenu a servi au bataillon des commandos. Après sa durée légale de deux ans, il a été libéré. Là, le faux douanier n’a pas pour autant rompu les amarres avec l’armée. Il a continué à fréquenter les casernes militaires. Et c’est de là qu’il a fait la connaissance d’Ibrahima Ndiaye, un lieutenant de Douane. ‘’Après le décès de mon ami, je me suis procuré ses effets militaires. Je les ai utilisés à plusieurs reprises, mais c’était dans le seul but de chercher à frimer. J’ai gardé d’autres tenues chez moi à Tivaouane Peulh’’, a-t-il reconnu tout en implorant la clémence de la justice. Aussi, a-t-il promis de ne plus récidiver.



Une perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis de découvrir dans sa chambre beaucoup de tenues et d’articles appartenant à la douane sénégalaise. Maguette Sow, mère de 2 enfants, contrôleur d’hygiène à l’UCAD et deuxième épouse d’Amdy Laye Mbengue, s’est lavée à grande eau. Elle a fait savoir qu’elle ignorait les agissements délictuels de son mari, qu’elle est loin d’être son complice. ‘’On s’est connus pour la première fois au pont de Hann, lorsqu’il est intervenu lors d’une agression dont j’étais la cible. Ce jour, il m’a ramenée jusque chez moi. On a échangé nos numéros de téléphone. Il m’appelait fréquemment. Finalement, j’ai filtré son contact. Il m’a retrouvée sur Facebook’’, a-t-elle renseigné.



Maguette Sow, épouse du prévenu : ‘’C’est le jour de son arrestation que j’ai tout découvert’’



Après vérification, Maguette Sow a su que son admirateur est un ami à sa sœur. Le courant est vite passé et une relation d’amour est née entre eux. ‘’C’est à ce moment qu’il m’a dit qu’il est douanier. Quelques temps après, nous nous sommes mariés. Il me soutenait avec fascination et m’a conseillée de suivre les recommandations de Dieu. C’est grâce à lui que j’ai arrêté de me tresser des mèches. C’est lors de son arrestation que j’ai découvert qu’il n’était pas un douanier. En tout cas, il me donnait 5 000 F CFA pour la dépense quotidienne’’, a fait savoir l’épouse.



Tout comme Maguette Sow, le Directeur général de l’entreprise NICOA business group a été abusé par Amdy Laye Mbengue. Alioune Mar a indiqué que ce dernier s’est présenté dans sa structure au nom de Babacar Dieng, avant de manifester son désir de louer un véhicule. ‘’Il était revêtu d’une tenue de la douane. C’est ainsi que nous lui avons loué la voiture pour une durée de trois jours. Il m’a appelé ce 22 janvier vers 18 heures pour me signaler la perte de la clef. Pour ce faire, il est revenu pour récupérer la doublure. Quelques heures plus tard, j’ai été informé de son interpellation par la gendarmerie pour usurpation de fonction de douanier’’, a-t-il témoigné.



Oumar Diallo, tailleur de son état, a également enfoncé le prévenu. Il raconte tout en se justifiant : ‘’Courant de l’année 2017, j’ai confectionné pour Ady Mbengue une casquette d’inspecteur de douane. Il s’est présenté à moi, en uniforme et par confiance, j’ai accepté sa demande’’.



AWA FAYE