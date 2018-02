Procès en diffamation le 27 février prochain: Ali Haïdar et des journalistes traînés par le président des exploitants forestiers - adakar.com

L’écologiste Haïdar El Ali, plus connu sous le nom de Ali Haïdar, doit comparaître à la barre du tribunal correctionnel de Dakar le 27 février prochain pour diffamation. Il est attrait avec les journalistes Assane Guèye de la RFM et Fabrice Nguéma de la SenTv poursuivis pour complicité. Le trio est traîné en justice par Ablaye Sow, le président des exploitants forestiers.



Le président des exploitants forestiers, Ablaye Sow, s’est senti diffamé par l’écologiste Haïdar El Ali, plus connu sous le nom de Ali Haïdar, et les journalistes Assane Guèye de la RFM et Fabrice Nguéma de la SenTv. Pour laver son honneur, M. Sow a servi des citations directes au trio et réclame la somme de 50 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts à l’écologiste. L’affaire est enrôlée pour l’audience du tribunal correctionnel de Dakar du 27 février prochain. L’ex-ministre de l’Environnement est poursuivi pour diffamation, suite à des propos sur l’exploitation du bois au Sénégal. C’était dans deux émissions différentes diffusées à la Radio futurs médias et à SenTv, organisées à la suite de l’assassinat de 13 personnes dans la forêt de Boffa.



D’après les termes de la citation, à SenTV, le journaliste Fabrice Nguéma a demandé à Haïdar El Ali, ‘’en tant qu’écologiste et ardent défenseur de la nature’’, s’il soupçonnait quelqu’un ou quelque chose ? La réponse du prévenu fut : ‘’Le plus grand des trafiquants est pour moi, bien sûr, Ablaye Sow le président des exploitants forestiers. Il est connu pour ces méfaits ; je l’avais combattu quand j’étais ministre de l’Environnement, mais bon, c’est toute une mafia (…)’’. A Assane Guèye, mentionne la citation, il lui a répondu en wolof : ‘’On ne dérange pas les grands trafiquants, Bouzeina de Suisse et Ablaye Sow de Dakar sont les deux plus grands trafiquants de l’Afrique de l’ouest.’’ Or, selon Me Ousmane Thiam, conseil du plaignant, ‘’toutes ces assertions sont fausses et dénuées de fondement’’ et son client ‘’n’est ni un trafiquant de bois encore moins un malfaiteur’’.



D’après l’avocat, ‘’ces déclarations faites à travers ces deux médias portent ainsi atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur Ablaye Sow dont le seul tort est d’être le président des exploitants forestiers, mission qu’il assume dans le respect de la loi et des règlements en vigueur dans ce pays’’. De plus, ajoute-t-il dans la copie de la citation, ‘’il n’a jamais été interpellé à plus forte raison jugé et condamné comme étant un trafiquant de bois’’. Compte tenu de ces arguments, Me Thiam juge que dans ces émissions, ‘’l’intention de nuire à la réputation, à l’honneur et à la considération est manifeste’’. La robe noire considère également ‘’qu’à la place d’une analyse juste et objective, le sieur Haïdar a voulu nuire aux intérêts du requérant pour le mettre en mal, non seulement vis-à-vis des membres de son groupement, mais aussi et surtout vis-à-vis de la population, alors surtout qu’il a choisi la période des évènements de Boffa pour débiter de tels propos’’.



Accusant les journalistes d’avoir fourni les moyens qui ont permis de diffamer son client, M. Sow leur réclame le franc symbolique. Il veut que les groupes futurs médias et D Média soient déclarés civilement responsables.



FATOU SY