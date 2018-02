44ème promotion de la police nationale : 1 910 nouveaux agents gonflent les rangs des forces de l’ordre - adakar.com

44ème promotion de la police nationale : 1 910 nouveaux agents gonflent les rangs des forces de l'ordre Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Police nationale sénégalaise

La cérémonie de remise de drapeau de la 44ème promotion de la Police nationale a été l’occasion pour le directeur de l’Ecole nationale de Police et de la formation permanente d’exhorter les 1 910 nouveaux agents à cultiver les valeurs cardinales si chères au Sénégal.



‘’Une carrière, je vous le rappelle, passe obligatoirement par l’assimilation des enseignements qui vous sont dispensés au cours de votre formation initiale. Vous avez acquis toutes les connaissances et aptitudes nécessaires pour mieux servir les Sénégalais. Votre formation, qui dure 2 ans, vous permet de vous préparer à faire face à toutes les formes de menaces. On insiste beaucoup sur les qualités morales du futur fonctionnaire de la police. Il y a des modules qui y sont développés. C’est des qualités que, pour être policier, il faut avoir. La formation, c’est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être’’. Cette exhortation a été lancée hier par le directeur de l’Ecole nationale de Police et de la formation permanente, le Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Ousmane Guèye, aux 1 910 élèves qui viennent de boucler 2 années de formation. L’officier leur a également demandé de garder le même état d’esprit fait d’enthousiasme, d’abnégation et de discipline qui les a caractérisés durant toute la durée de leur formation de base.



Cette 44ème promotion de la police est composée de 51 élèves commissaires, 21 officiers, 301 sous-officiers et 1 537 élèves agents. Pour le directeur de l’Ecole nationale de Police, cette cérémonie de présentation du drapeau marque officiellement le début de carrière des élèves issus des concours de recrutement direct et elle représente aussi leur intronisation dans la grande famille de la police nationale. Le Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Ousmane Guèye a ajouté qu’elle offre l’occasion unique de témoigner ‘’solennellement’’ de leurs aptitudes à servir leur pays, en choisissant librement d’exercer le métier de fonctionnaire de police.



‘’Le drapeau dont la garde vous est désormais confiée par vos aînés est lourd de signification et de symboles. Sachez que cet emblème symbolise la continuité et la pérennité des opérations de notre établissement qui, depuis 1962, n’a cessé de former des hommes et des femmes entièrement dévoués au service de notre pays. Nous vous invitons à être dignes des sacrifices consentis par vos anciens, ainsi que l’héritage qu’ils vous ont légué, tout en prenant conscience de la profondeur de leur engagement qui doit inspirer toutes vos futures activités professionnelles’’, a poursuivi le Commissaire Guèye. Avant de terminer sur la symbolique du drapeau.



‘’Le drapeau, a-t-il souligné, symbolise le patrimoine commun des civilisations, de valeurs morales et spirituelles. En cet instant précis ou vous êtes chargés d’assurer sa garde, vous confirmez votre vocation sacrée d’être membre d’une institution aussi prestigieuse que la Police. A travers le respect se mesurera votre sens de l’honneur. Cela doit être durant toute la durée de votre carrière au service exclusif de la République, des institutions dont elle s’est dotée et des autorités qui l’incarnent avec honneur et loyauté. Votre serment exige de vous de demeurer des hommes et des femmes de morale, qui incarnent des vertus cardinales qui caractérisent notre peuple que sont l’honneur, la dignité et le ‘’jom’’.



CHEIKH THIAM