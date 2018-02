Le foncier et l’eau, priorités du PACERSEN (Co-Directeur) - adakar.com

Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Louga - Le foncier et la qualité de l’eau constituent les priorités du Projet d’appui à la réduction de la migration à travers la création d’emplois ruraux au Sénégal (PACERSEN), a déclaré jeudi son co-directeur, Serigne Modou Mbaye, invitant les collectivités locales à s’engager pour sa réussite.



‘’Le foncier et la qualité de l’eau sont nos priorités et les collectivités locales bénéficiaires seront celles qui montreront le plus d’engagement pour accueillir nos fermes’’, a dit M. Mbaye à la presse, à la fin d’un comité régional de développement d’information sur le PACERSEN.







‘’Pour aller vite, les collectivités locales doivent rapidement libérer les terres et montrer une volonté réelle de bénéficier de ce projet’’, a-t-il poursuivi, signalant qu’après le choix qui sera bientôt fait, des rencontres seront organisées dans les commune retenues pour informer davantage les populations.





Selon lui, ‘’ce projet va mettre en place dans les communes des huit régions ciblées, des fermes dans le but d’éradiquer la pauvreté et fixer les jeunes de 18 à 35 ans qui n’hésitent pas à braver tous les dangers pour émigrer’’.





Directeur de la formation et de la mise en valeur à l’Agence nationale d’insertion et de développement agricole (ANIDA) chargée d’exécuter ce projet, Cheikh Lo a insisté sur l’urgence des actions à mener pour satisfaire les bailleurs et les bénéficiaires. Il a indiqué qu’une année a été mise à profit pour mettre en place l’équipe du projet et le financement.





D’un coût de 20 millions d’euros, ce projet exécuté par l’ANIDA est financé par l’Union européenne (UE), à travers la coopération espagnole et l’ambassade d’Italie au Sénégal.





Le PACERSEN cible les jeunes, les émigrés désirant rentrer ou déjà de retour et intervient dans huit régions de départ de candidats à l’émigration clandestine : Kédougou, Kolda, Sedhiou, Diourbel, Fatck, Kaffrine, Tambacouna et Louga.



