Manko Wattu Sénégal réplique à Oumar Sarr : ``La Banque mondiale n’est pas une juridiction compétente pour blanchir Karim Wade`` - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Manko Wattu Sénégal réplique à Oumar Sarr : ``La Banque mondiale n’est pas une juridiction compétente pour blanchir Karim Wade`` Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Senego

Tweet

La Coalition Manko Wattu Sénégal répond au Coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds) Oumar Sarr, qui s’est inspiré d’un article de Walf Quotidien pour accuser le Président Macky Sall d’avoir caché un rapport de l’institution financière mondiale qui disculperait le candidat des Libéraux à la prochaine élection présidentielle.



La coalition Manko Wattu Sénégal se demande de qui se moquent Abdoulaye Wade, son fils et ses partisans ? « Comment comprendre une telle aberration comme si la Banque mondiale était une juridiction compétente pour blanchir ou non l’ex-ministre du ciel et de la terre qui a volé l’argent de l’État du Sénégal qui l’a traqué, jugé, condamné et gracié ».



Et pour le Coordonnateur du FPDR, Ousmane Faye, il est temps que l’opinion sénégalaise ouvre ses yeux sur les manipulations répétées du PDS. « Ce parti, selon lui, pour cacher l’essentiel d’une décision de justice très importante à Monaco sur les 12 milliards de Karim Wade, est entrain de nous divertir avec un rapport de la Banque Mondiale dont le contenu n’est même pas ce qu’il pense. Et Madické Niang, le nouveau Secrétaire Général adjoint du PDS le sait mieux que quiconque », renchérit-il.



Pour la Coalition Manko Wattu Sénégal à travers cette sortie, le PDS montre encore une fois qu’il est manipulé à souhait par Karim Wade et son père. « Et c’est triste que des responsables qui ont servi au plus haut niveau de l’Etat se fassent diriger de cette manière, dans le seul but de nous imposer encore une fois un homme qui a dilapidé toutes les ressources de ce pays et se réfugie à Doha », concluent Ousmane Faye et ses camarades.