News Diplomatie Article Diplomatie Saint-Louis : les 8 jeunes pêcheurs retenus en Mauritanie bientôt libérés (ministre) Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Le ministre de la pêche visite les stands de la FIDAK

Dakar, le 28 novembre 2016 - Le ministre de la pêche a visité les stands de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK). L`évènement se tient au centre international du commerce extérieur du Sénégal (CiCES). Cette 25ème édition de la FIDAK s`est ouverte le 24 novembre. L`Éthiopie en est l`invitée d`honneur. Photo: Oumar Guèye, ministre de la pêche Tweet

Saint-Louis - Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye, a déclaré, jeudi à Saint-Louis, que les 8 jeunes pêcheurs sénégalais arrêtés samedi dernier par les gardes-côtes mauritaniens seront libérés très prochainement, en vue de leur retour rapide au Sénégal.



Le chef de l’Etat, Macky Sall, a donné des "instructions fermes" au ministre des Affaires étrangères, Sidki Kaba, afin qu’il s’occupe de la libération et du rapatriement de ces jeunes pêcheurs, arrêtés samedi dernier, par les gardes côtes mauritaniens.



Oumar Guèye était au quartier de Guet Ndar pour présenter ses condoléances à la famille du jeune pécheur Fallou Sall, tué par des gardes-côtes mauritaniens, alors qu’il était en compagnie des huit pêcheurs retenus en Mauritanie.



Le ministre de la Pêche était en compagnie du ministre de l’Hydraulique et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, du gouverneur de la région et des autorités administratives.



Oumar Guèye a rappelé, à cette occasion, que le chef de l’Etat, a "vivement condamné’’ cet acte et que des mesures seront prises afin qu’il "ne soit plus répété’’.



Selon lui, les deux Etats vont entamer une concertation, afin de trouver une "solution définitive à la situation préoccupante’’ dans les eaux frontalières des deux pays, où "les pêcheurs sénégalais sont en conflit permanent’’ avec les gardes-côtes mauritaniens.



Répondant à la délégation du ministre, l’oncle de la famille, Moulaye Fall, a affirmé que cette affaire relève de la volonté divine et que les autorités ont fait leur devoir d’assistance depuis que l’événement regrettable a eu lieu.



Il a par ailleurs souligné que le jeune Fallou Sall, fils unique de sa mère, a été inhumé ce jeudi à Touba, avant de demander au gouvernement d’appuyer cette maman qui a perdu très tôt son mari, le père du défunt. Il a indiqué que cette dernière vit en location et sans moyens de subsistance.



BD/ASG/ASB