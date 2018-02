Education : la 3e Conférence internationale de financement du GPE prévue ce vendredi à Dakar - adakar.com

Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

DAKAR -- Les travaux de la 3e Conférence internationale de financement du Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) démarrent ce vendredi à Dakar, capitale sénégalaise, a appris Xinhua.



Une dizaine de chefs d'Etat et de gouvernement, une cinquantaine de ministres de l'Education, des responsables d'institutions internationales, ainsi que des experts de haut niveau, vont participer à l'événement.



Outre le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, le président sénégalais Macky Sall accueillera à Dakar ses pairs africains Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Idriss Déby Itno (Tchad), Mahamadou Issoufou (Niger), Faure Gnassingbé (Togo), Faustin-Archange Touadéra (Centrafrique), Ibrahim Boubacar Keïta (Mali) et Nana Akufo-Addo (Ghana).



Le Premier ministre ivoirien Amadou Coulibaly et le président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong Kim, la présidente du Conseil d'administration du GPE et ex-Première ministre de l'Australie Julia Gillard, et la directrice générale du GPE Alice Albright seront aussi de la partie.



La rencontre de Dakar devrait consacrer la matérialisation des engagements des donateurs dont les contributions sont attendues à hauteur de 3,1 milliards de dollars, pour 2018-2020, a indiqué vendredi dernier, le ministre sénégalais de l'Education nationale, Serigne Mbaye Thiam.



Ces fonds escomptés sont destinés à une reconstitution du budget du GPE, afin de revitaliser le financement en faveur de l'éducation dans 60 pays en développement et transformer les résultats scolaires en opportunités pour des millions d'enfants dans le monde, a expliqué M. Thiam.



Selon lui, il s'agit pour le GPE, qui regroupe 87 pays en voie de développement, de garantir l'accès à l'éducation à quelques 870 millions d'enfants et de jeunes à travers le monde.



Depuis sa création en 2002, le GPE a engagé plus de 4,7 milliards de dollars pour aider plus de 60 pays en développement, dont 28 pays touchés par la fragilité et les conflits, à bâtir et renforcer leur système éducatif.