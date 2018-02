Sénégal : Rihanna déclarée « persona non grata » par des associations religieuses - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : Rihanna déclarée « persona non grata » par des associations religieuses Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Rihanna

Tweet

Annoncée vendredi au Sénégal, la chanteuse n'est pas la bienvenue aux yeux d'une trentaine d'organisations religieuses réunies au sein du collectif « Non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ». Certains de ses membres la soupçonnent en effet d'appartenance maçonnique…



Rihanna persona non grata au Sénégal ? C’est en tout cas la revendication du Collectif « Non à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité », qui a appelé les autorités à annuler la visite de la star. La chanteuse originaire de la Barbade est attendue vendredi dans la capitale sénégalaise pour la conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation (PME), selon les médias locaux. Une conférence qui sera coprésidée par le président Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron.



Nous manifesterons dès sa sortie de l’avion. Et s’il le faut, nous irons devant l’Assemblée, le ministère de l’Intérieur ou la présidence