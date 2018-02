Sénégal: grève des enseignants avant la grande conférence sur l’éducation à Dakar - adakar.com

La ville de Dakar.

La conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) se tient ce vendredi à Dakar. De nombreux chefs d’Etat de la sous-région sont attendus. Les présidents français Emmanuel Macron et sénégalais Macky Sall vont présider ce sommet qui vise à soutenir les pays en développement, l’objectif affiché : lever plus de 3 milliards de dollars. Des problèmes de financement de l’éducation qui sont concrets au Sénégal malgré les efforts de l’Etat. Le principal syndicat de l’enseignement supérieur, qui considère que l’Etat ne respecte pas les accords signés, vient notamment d’observer deux jours de grèves.



Si le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) affirme n’avoir pas calé sa grève avec la conférence internationale, le calendrier pour se faire entendre est néanmoins bien choisi. Le SAES reproche aux autorités de ne pas respecter ses engagements, précisément sur l’augmentation des retraites dans l’enseignement supérieur, explique le secrétaire général du syndicat, Malick Fall : « Donc cela fait bientôt six mois que nous sommes en train d’attendre. Aujourd’hui, quand vous partez à la retraite, vous percevez 28% de votre salaire. Dans les accords que nous avions eus avec le gouvernement, nous avions travaillé sur des scénarios qui devaient nous amener aux environs de 85% du dernier salaire ».