Gaindé 2000 lance ''Orbus Paiement'', 1er concentrateur de moyens de paiement électronique au Sénégal Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

Dakar (Sénégal) - L’entreprise sénégalaise Gaindé 2000, en partenariat avec les banques commerciales et les institutions financières, a mis en place une plateforme dénommée « Orbus Paiement », soit le premier concentrateur de moyens de paiement électronique au Sénégal.



Les différents opérateurs et moyens de paiements présents dans la plateforme lancée par Gaindé 2000 sont : Post cash, UBA, Wari, JONI JONI, Orange Money, Tigo Cash, Master card et Visa card.



Concentrant l’ensemble des moyens de paiement qui existent au Sénégal dans le but de faciliter les transactions commerciales en ligne, Orbus Paiement s’est dotée comme dispositif de paiement d’un module qui peut fonctionner de manière intégrée ou autonome. Le module concentre, en outre, une gamme élargie de moyens de paiement et un réseau d’acceptation large, sécurisé et modulaire.



« Orbus Paiement » vient consolider la dynamique de dématérialisation entamée par GAINDE 2000 avec des plateformes permettant la dématérialisation des processus de travail, la signature électronique la conservation de documents électroniques.



Dédiée aux transactions entre acteurs privés et particuliers, la plateforme « Orbus Paiement » permet à chaque entité de pouvoir facturer et recouvrer ses prestations sans devoir construire sa propre plateforme.



« Orbus Paiement » contribue au développement national du commerce électronique des biens et services.



Spécialisée dans la facilitation du commerce, et la dématérialisation des formalités, GAINDE 2000 qui a été créé en 2002 grâce à un partenariat public-privé (PPP) a pour mission de développer et d'exploiter le guichet unique ORBUS afin de faciliter les formalités du commerce extérieur.





