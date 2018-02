Arrivée à Dakar du président Emmanuel Macron pour une visite officielle - adakar.com

Arrivée à Dakar du président Emmanuel Macron pour une visite officielle
Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Le chef de l’Etat français Emmanuel Macron

Le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, est arrivé, jeudi à 23h30mn, à Dakar pour une visite officielle de trois jours au Sénégal, a constaté l’APS.



Le couple présidentiel français a été accueilli à l’aéroport Léopold Sédar Senghor par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall et son épouse qui avaient à leurs côtés les membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité à Dakar.



Le site Internet de la présidence sénégalaise annonce que les deux chefs d’Etat auront, vendredi, un entretien en tête-à-tête au palais de la République suivi d’une séance de travail élargie à leurs collaborateurs.



Des accords seront signés ensuite entre les gouvernements de la France et du Sénégal.



Emmanuel Macron et Macky Sall se rendront à la maison du Train Express régional (TER), avant de visiter le collège de Hann-Bel Air, dans la banlieue de Dakar. Retour ligne manuel



Ils assisteront, après la visite à Hann-Bel Air, à la troisième conférence internationale de reconstitution de fonds du Partenariat mondial pour l’éducation, au Centre international de conférences Abdou-Diouf, à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Retour ligne manuel



Une conférence de presse des deux chefs d’Etat prévue à 14 heures mettra fin au programme de la visite d’Emmanuel Macron pour la journée de vendredi.



Samedi, dans la matinée, les deux couples présidentiels se rendront à Saint-Louis (nord), pour la dernière étape de la visite officielle du dirigeant français au Sénégal.