Sénégal : Evolution contrastée du prix du kg de riz parfumé et ordinaire en décembre 2017 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : Evolution contrastée du prix du kg de riz parfumé et ordinaire en décembre 2017 Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

programme national d’autosuffisance en riz (PNAR)

Tweet

Au mois de décembre 2017, le prix du kilogramme de riz parfumé et celui du riz brisé ordinaire au Sénégal ont connu une évolution contrastée comparé à leurs niveaux de novembre 2017, a appris jeudi APA auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Le prix du kilogramme de riz parfumé a ainsi progressé de 0,6% pour s’échanger à 409 FCFA (contre 406 FCFA en novembre 2017) sur le marché local alors que celui du riz brisé ordinaire est resté stable à son niveau de septembre 2017 à 296 FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0016 dollar).



Sur le marché international, les cours des riz de qualités indienne et thaïlandaise (25% brisure) sont restés fermes en décembre 2017, portés par une demande soutenue et, particulièrement en Thaïlande, une appréciation de la monnaie locale par rapport au dollar. En variation mensuelle, ils ont enregistré des hausses respectives de 1,4% et 2,2%.



Sur l’année 2017, le riz indien s’est renchéri de 8,4% tandis que celui thaïlandais a perdu 0,4% de sa valeur, par rapport à 2016.



En janvier 2018, l’offre mondiale de riz s’établirait à 622,8 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, progressant de 0,2% et 0,5%, respectivement, par rapport aux prévisions du mois précèdent et aux estimations de la campagne 2016-2017.



Les prévisions de janvier 2018 de la demande mondiale de riz, évaluées à 481,7 millions de tonnes, ont également connu des hausses respectives de 0,2% et 0,03% par rapport aux prévisions de décembre 2017 et aux estimations de la précédente campagne.



MS/od/APA