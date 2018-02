Partenariat mondial pour l’éducation: Michaëlle Jean appelle à des investissements ‘’massifs’’ - adakar.com

© Présidence par DR

Inauguration de l`IFEF, à Dakar

Le président de la République Macky Sall et la secrétaire générale de l`organisation internationale de la Francophonie ont procédé à l`inauguration de l`institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) Tweet

La Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), Michaëlle Jean, a lancé un appel à des investissements ‘’massifs’’ dans l'éducation, en prélude à la conférence mondiale du partenariat pour l'éducation prévue demain vendredi au Sénégal et à laquelle elle va prendre part.



Citée par un communiqué parvenu jeudi à APA, Mme Jean note : « Il faut investir beaucoup plus dans l’éducation. Les financements sont bien en-deçà du défi à relever et des enjeux. Il faut savoir que le montant de l’aide internationale allouée, chaque année, pour un enfant d’Afrique subsaharienne s'élève à moins de 5 € ou moins de 6$, soit 2% du coût de sa scolarisation, le reste étant laissé à la charge des familles et des États. Des Etats africains qui, en moyenne dans cette région, consacrent déjà 17% de leurs dépenses publiques à l’éducation».



Selon elle, dans un monde aussi fracturé que maintenant, l’enjeu est de taille, il faut vaincre l’ignorance, les inégalités, créer des possibilités, réaliser le dividende démographique.



«L’éducation, affirme-t-elle, est un atout pour la cohésion sociale et un droit. Il y va de la liberté de chacune et de chacun de jouir pleinement de ses droits politiques, économiques et sociaux. Et ce qui est en jeu plus largement, c’est la sécurité et la stabilité du monde. Il faut donc investir plus, mais aussi investir mieux, pour plus de cohérence et d’efficacité sur le terrain».



Elle invite tous les acteurs d'accepter de travailler mieux et plus ensemble, sur le terrain, au nom de l’intérêt général, de notre intérêt commun.



"Inventons des mécanismes inédits au service d’une mutualisation et d’une mise en synergie effective et efficiente des expertises, des compétences, des moyens, des projets" a-t-elle indiqué.



TE/of/APA