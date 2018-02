Oumar Sarr, coordonnateur du Pds: “ Nous accueillerons Macron, mais aussi nous lui montrerons également que nous sommes mécontents et furieux contre Macky Sall“ - adakar.com

Le Parti démocratique sénégalais compte bien accueillir le président français Emmanuel Macron. Mais ce sera à sa manière. Le parti de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade compte montrer sa colère vis-à-vis de la manière dont Macky Sall gère le Sénégal.



Pour le secrétaire général adjoint du Pds, si tous les secteurs sont en ébullition, c'est parce que le pays va très mal. Et cela, le Pds compte profiter de la visite de Macron à Dakar pour le dénoncer.



"Nous pensons qu'il faut accueillir l'hôte Macron au nom des relations multi-séculaires entre la France et le Sénégal. Mais en même temps, nous sommes furieux de ce que le président Macky Sall fait au niveau du Sénégal. Nous avons vu le front social qui est en ébullition, dans tous les secteurs. Les syndicats du préscolaire au supérieur sont en grève. La santé se met en mouvement", a dit le coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais.



Sur le plan politique, le Pds ne décolère toujours par rapport à ce qu'il appelle "l'exil forcé de son candidat" à la présidentielle de 2019, mais également, par rapport au sort que le maire de Dakar, Khalifa Sall est en train de subir pour avoir seulement des ambitions présidentielles.



"Vous voyez le cas de Karim Wade qui est candidat du Pds à l'élection présidentielle, exilé par Macky Sall. Vous voyez également le cas de Khalifa Sall, condamné par Macky Sall et son régime. Face à de telles dérives autour des questions de démocratie et de libertés publiques, quand Macron sera au Sénégal, nous serons là où il est ; nous irons manifester notre colère auprès de lui en orborant du rouge. Nous accueillerons Macron, mais aussi nous lui montrerons également que nous sommes mécontents et furieux contre Macky Sall. Nous sommes en train de nous organiser", a dit Oumar Sarr.



Le président de la République française effectue une visite de trois jours, au Sénégal. Il est attendu à Dakar, ce jeudi.



