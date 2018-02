Grèves - Benno Bokk Yaakar “demande au gouvernement et aux syndicats des secteurs concernés de privilégier le dialogue“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Grèves - Benno Bokk Yaakar “demande au gouvernement et aux syndicats des secteurs concernés de privilégier le dialogue“ Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Célébration de la fête du 1er mai par les centrales syndicales

Dakar, le 1er mai 207 - Les centrales syndicales du Sénégal ont commémoré la fête du travail du 1er mai. Plusiuers rassemblements ont été organisés à Dakar et dans les régions du Sénégal. Les différentes délégations syndicales ont été ensuite reçues par le chef de l`État. Tweet

Les crises sociales en cours actuellement et qui concernent plusieurs secteurs interpellent la coalition Benno Bokk Yaakaar. Dans un communiqué qu'elle a ait parvenir à la presse, la coalition dirigée par le président de la République, invite le gouvernement et les acteurs sociaux à privilégier la voie du dialogue pour trouver des solutions au différents problèmes.



"Considérant les mouvements d’humeur qui secouent le monde du travail, dans ses différents secteurs de l’éducation, de la santé, des collectivités locales, etc., le SEP de BBY demande au gouvernement et aux syndicats des secteurs concernés de privilégier le dialogue afin de trouver des solutions concertées aux problèmes qui se posent ici et là pour l’instauration de la stabilité, seul gage d’un développement inclusif pour notre pays", soutient Benno Bokk Yaakar dans un communiqué.



Plusieurs mouvements de grève ont récemment touché plusieurs. Les concessionnaires du nettoiement avaient observé un mouvement de grève illimitée pour exiger le paiement de 7 milliards de Francs CFA. Leur mot d'ordre a été levé après trois jours.



Le dernier mouvement de grève a touché les secteurs de la santé et de l'éducation.



MC