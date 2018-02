La visite de Macron parmi les sujets à la Une au Sénégal - adakar.com

Les quotidiens sénégalais parus jeudi traitent, entre autres sujets, de la visite au Sénégal du président français, Emmanuel Macron, qui participe à la 3ème Conférence de financement du Partenariat Mondial pour l’Education prévue ce 02 février 2018.



«Pouvoir-opposition : La visite de Macron exacerbe les tensions politiques», titre Vox Populi, dans lequel journal, la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY) «dénonce la folie haineuse du Parti démocratique sénégalais (Pds, opposition) contre Macky Sall».



Selon Omar Faye de «Leeral Askaanwi», «Macron vient pour vampiriser davantage notre économie».



«Visite de Macron : En marche !», s’exclame Le Quotidien qui informe de ces manifestations de l’opposition et du front Anti-Cfa.



Mais le journal précise que Macron vient à Dakar pour une levée de fonds pour l’éducation.



Quoi qu’il en soit, EnQuête note que «Macron (vient) en terre conquise» car, avec la France, c’est 500 milliards f cfa d’importations pour le Sénégal contre 50 milliards d’exportations.



«Bolloré, Eiffage, Nécotrans, Total, Alstom, Auchan, Sgbs…assurent un ¼ du Pib et des recettes fiscales du Sénégal», renseigne le journal.

En politique, Sud Quotidien parle de la sortie du chef de l’Etat sur la neutralité du ministre de l’Intérieur et note que «l’opposition recadre Macky, la majorité applaudit».



A la Une de Walfadjri quotidien, Me Aïssata Tall Sall, exclue du Parti socialiste, affirme que «Abdou Diouf m’a beaucoup déçue».



«Grève des concessionnaires-Macky Sall fouille dans les ordures», indique L’As à sa Une.



De son côté, Libération informe que «Karim Wade et Cie sont déboutés dans l’affaire des comptes de Monaco» et affiche «l’intégralité de la décision choc».



Selon nos confrères, le tribunal valide la saisie-arrêt sur les comptes bancaires logés à la Julius Bank, et que ce sont 10 milliards f cfa qui sont en jeu.



«Pour les juge monégasques, l’acte signifié par l’Etat du Sénégal est régulier et il doit produire des entiers effets», explique Libération.



«Demande de la levée de saisies du Sénégal une trentaine de comptes leur appartenant-Karim Wade et Cie perdent à Monaco», renchérit Le Soleil.



«Faux certificats de naissance et de nationalité-Wanted», titre L’Observateur, soulignant que la justice est aux trousses de plus de 500 Guinéens.





TE/APA